Journées thématiques d’écriture Musique Serigny Belforêt-en-Perche
Journées thématiques d’écriture Musique Serigny Belforêt-en-Perche samedi 20 juin 2026.
Journées thématiques d’écriture Musique
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Les journées thématiques du week-end, pour entrer dans un univers.
Prévoir son pique-nique .
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27
English : Journées thématiques d’écriture Musique
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées thématiques d’écriture Musique Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2025-10-13 par CdC des Collines du Perche Normand