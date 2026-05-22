Journées Tristan l’Hermite Concert/lecture Trasrieux Saint-Julien-le-Petit
Journées Tristan l’Hermite Concert/lecture Trasrieux Saint-Julien-le-Petit samedi 13 juin 2026.
Saint-Julien-le-Petit
Journées Tristan l’Hermite Concert/lecture
Trasrieux La grange à foin Saint-Julien-le-Petit Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 19:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre des journées Tristan l’Hermite, un concert lecture qui permettra de découvrir des textes de Tristan l’Hermite et des airs d’Etienne Moulinié. Ces deux hommes, le poète et le compositeur faisaient partie tous deux de la maison de Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, et étaient liés par une grande amitié. .
Trasrieux La grange à foin Saint-Julien-le-Petit 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Tristan l’Hermite Concert/lecture
L’événement Journées Tristan l’Hermite Concert/lecture Saint-Julien-le-Petit a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Portes de Vassivière