Journées Tristan l’Hermite Conférence Trasrieux Saint-Julien-le-Petit

Saint-Julien-le-Petit

Journées Tristan l’Hermite Conférence

Trasrieux La grange à foin Saint-Julien-le-Petit Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre des journées Tristan l’Hermite, une conférence de Gérard Rainart Tristan l’Hermite, un poète entre tradition et modernité . Entrez dans le monde de ce poète, romancier, dramaturge né à Janaillat dans la Creuse, ayant très jeune été page à la cour de Henri IV puis ayant fait parti de la maison de Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII. .

Trasrieux La grange à foin Saint-Julien-le-Petit 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Tristan l’Hermite Conférence

L’événement Journées Tristan l’Hermite Conférence Saint-Julien-le-Petit a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Portes de Vassivière