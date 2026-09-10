Joutes poétiques Granvillaises 11e édition / Slam’Va Bien Place Maréchal Foch Granville

Informations pratiques

Granville

Joutes poétiques Granvillaises 11e édition / Slam’Va Bien

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:30:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

La onzième édition s’annonce riche en mots, riche en créativité, riche en poésie, riche en humanité Cette année encore nous allons veiller à transmettre notre passion au public. Lui faire découvrir et savourer toute la richesse d’expression et la vivifiante diversité d’univers de la belle communauté des slameuses et slameurs. D. Gandanger

Venant de toute la Francophonie, griots, bardes, troubadours, trouvères, poétesses et poètes de notre siècle vont se retrouver à Granville, capitale du Bulot, vieux port terre-neuvier, cité du Carnaval. Qui remportera le trophée du vainqueur, le fabuleux Bulot d’Or, sur la scène du théâtre Archipel ?

C’est le public, seul juge, à main levée, qui décidera. .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Joutes poétiques Granvillaises 11e édition / Slam’Va Bien

L’événement Joutes poétiques Granvillaises 11e édition / Slam’Va Bien Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer