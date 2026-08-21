 » Jouyssance vous donneray », Les Halles, Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

» Jouyssance vous donneray » Samedi 19 septembre, 10h00 Les Halles Vendée

RDV aux halles, rue des Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Les « Compagnones Studiantes », réunissant les élèves de la Compagnie Outre Mesure, vous invitent à un voyage au cœur de la Renaissance.

Découvrez quelques danses emblématiques de cette époque, chorégraphiées par Robin Joly et accompagnées de musiques de Pierre Phalèse, de l’imprimeur Nicolas Duchemin et d’autres compositeurs de la Renaissance, interprétées au chant et sur instruments anciens.

Cette animation prendra la forme d’un parcours musical et chorégraphique dans les rues de Fontenay-le-Comte : départ depuis le marché, déambulation en musique ponctuée de plusieurs haltes dansées, puis arrivée au musée pour le final et le bal participatif.

Les Halles rue des Halles Fontenay le comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Les « Compagnones Studiantes », réunissant les élèves de la Compagnie Outre Mesure, vous invitent à un voyage au cœur de la Renaissance.

©Compagnie Outre-mesure