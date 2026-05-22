JPP Tours et détours à Chambilly Salle Polyvalente Chambilly

Chambilly

JPP Tours et détours à Chambilly

Salle Polyvalente Rue Gabriel Péri Chambilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Du four à chaux à l’ancien port fluvial, de l’ancienne chapelle aux châteaux, en passant par le canal, venez découvrir le patrimoine méconnu de Chambilly, à l’occasion de l’installation du nouveau circuit-découverte du village ! .

Salle Polyvalente Rue Gabriel Péri Chambilly 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté patrimonistik@gmail.com

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English : JPP Tours et détours à Chambilly

L’événement JPP Tours et détours à Chambilly Chambilly a été mis à jour le 2026-05-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III