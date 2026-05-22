JPP Tours et détours à Chambilly Salle Polyvalente Chambilly
JPP Tours et détours à Chambilly Salle Polyvalente Chambilly samedi 27 juin 2026.
Chambilly
JPP Tours et détours à Chambilly
Salle Polyvalente Rue Gabriel Péri Chambilly Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Du four à chaux à l’ancien port fluvial, de l’ancienne chapelle aux châteaux, en passant par le canal, venez découvrir le patrimoine méconnu de Chambilly, à l’occasion de l’installation du nouveau circuit-découverte du village ! .
Salle Polyvalente Rue Gabriel Péri Chambilly 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté patrimonistik@gmail.com
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English : JPP Tours et détours à Chambilly
L’événement JPP Tours et détours à Chambilly Chambilly a été mis à jour le 2026-05-22 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III