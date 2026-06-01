Tour et détours au bourg de Chambilly, Salle polyvalente, Chambilly

Tour et détours au bourg de Chambilly Samedi 27 juin, 10h00, 14h00, 17h00 Salle polyvalente Saône-et-Loire

Balade commentée 6€/par personne (gratuit – de 12 ans), « focus sur… » à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Afin de vous faire découvrir le nouveau circuit de découverte du village de Chambilly, nous vous proposons plusieurs animations le samedi 27 juin :

10h : Balade commentée à la découverte du patrimoine de Chambilly

de 14h à 16h : Focus sur… des moments courts pour découvrir quelques lieux emblématiques

17h : Balade commentée à la découverte du patrimoine de Chambilly

RDV à la salle polyvalente !

Salle polyvalente 71110 Chambilly Chambilly 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 01 47 54 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimonistik@gmail.com »}]

Du four à chaux à l’ancien port fluvial, de l’ancienne chapelle aux châteaux, en passant par le canal, venez découvrir le patrimoine méconnu de Chambilly (balades commentées, focus sur…) patrimoine port

Mairie de Chambilly