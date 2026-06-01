Tour et détours au bourg de Chambilly, Salle polyvalente, Chambilly
Tour et détours au bourg de Chambilly, Salle polyvalente, Chambilly samedi 27 juin 2026.
Tour et détours au bourg de Chambilly Samedi 27 juin, 10h00, 14h00, 17h00 Salle polyvalente Saône-et-Loire
Balade commentée 6€/par personne (gratuit – de 12 ans), « focus sur… » à prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00
Afin de vous faire découvrir le nouveau circuit de découverte du village de Chambilly, nous vous proposons plusieurs animations le samedi 27 juin :
- 10h : Balade commentée à la découverte du patrimoine de Chambilly
- de 14h à 16h : Focus sur… des moments courts pour découvrir quelques lieux emblématiques
- 17h : Balade commentée à la découverte du patrimoine de Chambilly
RDV à la salle polyvalente !
Salle polyvalente 71110 Chambilly Chambilly 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 01 47 54 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimonistik@gmail.com »}]
Du four à chaux à l’ancien port fluvial, de l’ancienne chapelle aux châteaux, en passant par le canal, venez découvrir le patrimoine méconnu de Chambilly (balades commentées, focus sur…) patrimoine port
Mairie de Chambilly