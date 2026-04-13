JPP : tours et détours, ateliers découverte du château de Rochefort à Asnières en Montagne 21500, Château de Rochefort route de Cry Asnières en Montagne 21500, Asnières en Montagne

JPP : tours et détours, ateliers découverte du château de Rochefort à Asnières en Montagne 21500 27 et 28 juin Château de Rochefort route de Cry Asnières en Montagne 21500 Côte d’Or

Entrée adulte 6 €, 10-12 ans 3 €, gratuit moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:30:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Château de Rochefort route de Cry Asnières en Montagne 21500 route de Cry Asnières en Montagne 21500 Côte d’Or Bourgogne Franche Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 56 11 71 »}]

Parcours découverte des tours du château de Rochefort, château classé Monument historique depuis 1974 et à « l’inventaire » depuis 1925, parcours détours dans le château…

Association Les Clefs de Rochefort