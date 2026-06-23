Plouha

Juillet chez Diduañ

Place de la république Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-08

À Plouha, Diduañ est un espace unique où jeux, créations et location de vélos se mêlent pour le plaisir des petits et des grands. Une adresse incontournable pour les familles, les curieux et les amoureux des plus hautes falaises de Bretagne.

Pendant le mois de juillet, la boutique vous propose de nombreuses animations et ateliers! Sur réservation au 06 14 03 75 29. .

Place de la république Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 03 75 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Juillet chez Diduañ Plouha a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Falaises d’Armor