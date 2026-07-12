JUILLET S’ANNONCE FESTIF AU BISTR’O DU VILLAGE Restaurant Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire
dimanche 12 juillet 2026 · Restaurant Bistr'O du Village · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
JUILLET S’ANNONCE FESTIF AU BISTR’O DU VILLAGE
Restaurant Bistr’O du Village 521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-18 2026-07-26
.
Restaurant Bistr’O du Village 521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 39 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JUILLET S’ANNONCE FESTIF AU BISTR’O DU VILLAGE Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
- Sur la piste des dinosaures Parking plage du Veillon Talmont-Saint-Hilaire 12 juillet 2026
- Concert de Mozart en Tongs Guinguette de La Bélière La Belière Guinguette Pizzeria Talmont-Saint-Hilaire 12 juillet 2026
- Visite Sur les Traces des Dinosaures Talmont-Saint-Hilaire 13 juillet 2026
- Visite guidée de la Chapelle Notre Dame de Bourgenay Chapelle Notre Dame de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire 14 juillet 2026
- Concert et Feu d’artifice Talmont-Saint-Hilaire 14 juillet 2026