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JUILLET S’ANNONCE FESTIF AU BISTR’O DU VILLAGE Restaurant Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire

dimanche 12 juillet 2026 · Restaurant Bistr'O du Village · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Restaurant Bistr'O du Village
Adresse
521 Rue Des Vacances
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

JUILLET S’ANNONCE FESTIF AU BISTR’O DU VILLAGE

Restaurant Bistr’O du Village 521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-18 2026-07-26

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Restaurant Bistr’O du Village 521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 39 27 

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English :

L’événement JUILLET S’ANNONCE FESTIF AU BISTR’O DU VILLAGE Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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