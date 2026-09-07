Juke Box – Cie Footsteps, A Travers Champs, Saint-Augustin
samedi 19 septembre 2026 · A Travers Champs · Saint-Augustin
Informations pratiques
Juke Box – Cie Footsteps Samedi 19 septembre, 17h00 A Travers Champs Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Prêt à danser dans le désordre de nos désirs ?
Un cowboy, une playlist de plaisirs coupables et mille questions en tête. Entre souvenirs, confidences et campagne jamais vraiment quittée, JUKEBOX embarque le public dans une traversée poétique, sonore et nomade vers d’autres horizons.
A Travers Champs chaussée brunehaut Clarques Saint-Augustin 62129 Clarques Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/atraverschamps62/?locale=fr_FR »}]
théâtre-danse Pas-de-Calais
DR
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