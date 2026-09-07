Juke Box – Cie Footsteps, A Travers Champs, Saint-Augustin

Informations pratiques

Juke Box – Cie Footsteps Samedi 19 septembre, 17h00 A Travers Champs Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Prêt à danser dans le désordre de nos désirs ?

Un cowboy, une playlist de plaisirs coupables et mille questions en tête. Entre souvenirs, confidences et campagne jamais vraiment quittée, JUKEBOX embarque le public dans une traversée poétique, sonore et nomade vers d’autres horizons.

A Travers Champs chaussée brunehaut Clarques Saint-Augustin 62129 Clarques Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/atraverschamps62/?locale=fr_FR »}]

théâtre-danse Pas-de-Calais

DR