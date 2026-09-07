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Juke Box – Cie Footsteps, A Travers Champs, Saint-Augustin

samedi 19 septembre 2026 · A Travers Champs · Saint-Augustin

Juke Box – Cie Footsteps, A Travers Champs, Saint-Augustin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
A Travers Champs
Adresse
chaussée brunehaut Clarques
Ville
62129 Saint-Augustin
Département
Pas-de-Calais

Juke Box – Cie Footsteps Samedi 19 septembre, 17h00 A Travers Champs Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Prêt à danser dans le désordre de nos désirs ?
Un cowboy, une playlist de plaisirs coupables et mille questions en tête. Entre souvenirs, confidences et campagne jamais vraiment quittée, JUKEBOX embarque le public dans une traversée poétique, sonore et nomade vers d’autres horizons.

A Travers Champs chaussée brunehaut Clarques Saint-Augustin 62129 Clarques Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/atraverschamps62/?locale=fr_FR »}]
théâtre-danse Pas-de-Calais

DR

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