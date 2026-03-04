Julian, Cinémas du Grütli, Genève

Julian 10 et 14 mars Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/en/festival/program/2026/film/julian/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:45:00+01:00 – 2026-03-10T22:45:00+01:00

Fin : 2026-03-14T21:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:00:00+01:00

Suite à une rencontre inattendue, Fleur (Nina Meurisse) et Julian (Laurence Roothooft) tombent follement amoureuses et décident de se marier. Peu après la demande de Julian, une idée ambitieuse, mais difficile, germe dans l’esprit de Fleur : se marier dans tous les pays où l’union de femmes est autorisée. Portées par leur amour et un sentiment d’urgence croissant, elles se lancent dans l’aventure. Mais après quatre mariages, leur parcours s’interrompt de manière douloureuse et inattendue. Tiré du livre éponyme de Fleur Pierets.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}]

