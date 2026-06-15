Julien Beaudiment & Célia Oneto Bensaid Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
Julien Beaudiment & Célia Oneto Bensaid Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement samedi 9 janvier 2027.
Marseille 7e Arrondissement
Julien Beaudiment & Célia Oneto Bensaid
Samedi 9 janvier 2027 de 18h à 20h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 18:00:00
fin : 2027-01-09 20:00:00
Date(s) :
2027-01-09
Concert de Julien Beaudiment, flûte et Célia Oneto Bensaid, piano
Ancien élève de Sophie Cherrier, Julien Beaudiment a été flûte solo du Los Angeles Philharmonic Orchestra avant d’occuper le même poste à l’Orchestre de Lyon. Glorieux représentant de la grande école française de flûte, le voici sur les terres de Jean-Pierre Rampal.
Pianiste engagée, aux doigts d’or (Télérama), Célia Oneto Bensaid aime baguenauder hors des sentiers battus.
Elle a suivi Julien Beaudiment dans son projet de transcriptions des plus belles pages symphoniques de Maurice Ravel pour flûte et piano.
Daphnis et Chloé ou Alborada del gracioso prennent un sacré coup de jeune dans ce dialogue plein de fraîcheur.
PROGRAMME
RAVEL
Alborada del gracioso
Daphnis et Chloé
Pavane pour une infante défunte
Concerto en sol (adagio)
Barque sur l’Océan, Miroirs
Sonatine
Kaddisch .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Concert featuring Julien Beaudiment on flute and Célia Oneto Bensaid on piano
L’événement Julien Beaudiment & Célia Oneto Bensaid Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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