Julien Beaudiment & Célia Oneto Bensaid Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Julien Beaudiment & Célia Oneto Bensaid

Samedi 9 janvier 2027 de 18h à 20h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 18:00:00

fin : 2027-01-09 20:00:00

Date(s) :

2027-01-09

Concert de Julien Beaudiment, flûte et Célia Oneto Bensaid, piano

Ancien élève de Sophie Cherrier, Julien Beaudiment a été flûte solo du Los Angeles Philharmonic Orchestra avant d’occuper le même poste à l’Orchestre de Lyon. Glorieux représentant de la grande école française de flûte, le voici sur les terres de Jean-Pierre Rampal.



Pianiste engagée, aux doigts d’or (Télérama), Célia Oneto Bensaid aime baguenauder hors des sentiers battus.

Elle a suivi Julien Beaudiment dans son projet de transcriptions des plus belles pages symphoniques de Maurice Ravel pour flûte et piano.

Daphnis et Chloé ou Alborada del gracioso prennent un sacré coup de jeune dans ce dialogue plein de fraîcheur.







PROGRAMME



RAVEL

Alborada del gracioso

Daphnis et Chloé

Pavane pour une infante défunte

Concerto en sol (adagio)

Barque sur l’Océan, Miroirs

Sonatine

Kaddisch .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert featuring Julien Beaudiment on flute and Célia Oneto Bensaid on piano

L’événement Julien Beaudiment & Célia Oneto Bensaid Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille