JULIEN ROSSIER EST COLUCHE! SALLE HORIZON Muret

Informations pratiques

Muret

JULIEN ROSSIER EST COLUCHE!

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

39

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-12-17

fin : 2027-12-17

Date(s) :

2027-12-17

Et si COLUCHE revenait pour regarder notre époque droit dans les yeux ?

Une silhouette. Une voix. Une salopette. Un nez rouge.

Sur scène, JULIEN ROSSIER ne l’imite pas il l’incarne !

Avec une ressemblance saisissante, il fait revivre l’esprit, la liberté et l’irrévérence du plus emblématique des humoristes français.

Julien Rossier, comédien et humoriste, restitue sa gouaille, son souffle. Un hommage fidèle, sans caricature.

Ce n’est pas un biopic. C’est un retour sur scène.

Retrouvez les sketchs cultes qui ont marqué des générations Le Schmilblick, Le CRS arabe, C’est l’histoire d’un mec, Gugusse, L’Auto-stoppeur… Des textes toujours aussi percutants, animés par une liberté d’expression totale, une satire sociale mordante et un humour direct qui n’a pas pris une ride.

Un spectacle populaire, drôle, insolent et profondément humain.

L’histoire de ce mec , ce n’est plus un souvenir, c’est une urgence ! 39 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

What if COLUCHE came back to take a hard look at our times?

L’événement JULIEN ROSSIER EST COLUCHE! Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE