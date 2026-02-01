Julien Santini Gare du Midi Biarritz
Julien Santini Gare du Midi Biarritz jeudi 11 février 2027.
Julien Santini
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11
fin : 2027-02-11
Date(s) :
2027-02-11
Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !
Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace. Ce show est inclassable et phénoménal !
PS Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch ! .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Julien Santini Biarritz a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Biarritz