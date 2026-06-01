Juliette et les Misérables, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer

Juliette et les Misérables 24 juillet – 3 août Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-03T21:30:00+02:00 – 2026-08-03T23:59:00+02:00

En 1996, la ville de Montreuil-sur-Mer et son Office de Tourisme décident de faire découvrir la plus célèbre œuvre de Victor Hugo à travers un spectacle Son et Lumière « Les Misérables à Montreuil-sur-Mer ».

Dès lors, chaque année, cet évènement, devenu au fil des années un rendez-vous estival incontournable, accueille près de 10 000 spectateurs sur huit représentations.

De retour d’un voyage en Belgique, Victor Hugo s’arrête à Montreuil-sur-Mer le 4 septembre 1837. Quelques années plus tard, c’est dans cette cité fortifiée qu’il situera l’essentiel de la première partie du roman « Les Misérables ».

Fidèle à cet hommage, 300 figurants-bénévoles endossent, chaque année depuis 28 ans, les costumes de leurs ancêtres et ceux des personnages du roman pour un spectacle son et lumière exceptionnel dans le cadre mystérieux de la citadelle de Montreuil.

En 2023, fort du succès du spectacle, l’association Misérables & Cie alors organisatrice, décide de relever un nouveau challenge : proposer un spectacle nouvelle version. Loïse et Dominique Martens relèvent le défi et propose une toute nouvelle mise en scène autour du Spectacle « Juliette & Les Misérables ». Ce nouveau rendez-vous propose de découvrir le roman par le prisme de l’énorme correspondance entre Victor Hugo et Juliette Drouet, son intime.

Un spectacle imaginé et mis en scène par Loïse & Dominique MARTENS d’après l’œuvre de Victor HUGO.

Musique originale de Dominic LAPRISE.

Chorégraphies et danses originales de Brigitte BOUYER.

Un cadre exceptionnel : la citadelle de Montreuil-sur-Mer.

300 figurants bénévoles,

600 personnages costumés.

Une cavalerie, des effets pyrotechniques, des chorégraphies originales.

Citadelle de Montreuil-sur-Mer Rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesmiserables-montreuil.com/ »}]

300 figurants-bénévoles endossent les costumes de leurs ancêtres et ceux des personnages du roman pour un spectacle son et lumière exceptionnel dans le cadre mystérieux de la citadelle de Montreuil. Son & lumière

DR