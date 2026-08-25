Informations pratiques

Langogne

JULIETTE MAGNEVASOA & COLINE RIO

Langogne Lozère

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Juliette Magnevasoa est une autrice-compositrice-interprète à l’univers sensible et profondément habité. Elle puise dans son histoire personnelle une musique intime, organique et lumineuse, ou se rencontrent exil, ancrage et quête de soi.

Coline Rio s’est imposée comme l’une des voix les plus sensibles de la nouvelle chanson française.

Juliette Magnevasoa est une autrice-compositrice-interprète à l’univers sensible et profondément habité. Elle puise dans son histoire personnelle une musique intime, organique et lumineuse, ou se rencontrent exil, ancrage et quête de soi.

En 2025 elle dévoile Routines , un recueil de reprises inspirées des artistes qui ont façonné son univers musical, de Gaby Moreno à Simon & Garfunkel, en passant par Anne Sylvestre et Nadau. Sur scène, Juliette livre une présence rare, portée par sa guitare et une interprétation à fleur de peau.

Coline Rio s’est imposée comme l’une des voix les plus sensibles de la nouvelle chanson française. Avec Maison elle poursuit une oeuvre intime et lumineuse où se mêlent émotions, humanité et mélodies d’une grande finesse à la croisée de la chanson française, du folk, et des textures électroniques. Sur scène, portée par une présence à la fois délicate et intense, elle partage un concert chaleureux et profondément sincère. Un voyage musical empreint de sensibilité et de poésie, à ne pas manquer.

En partenariat Les Fadarelles et la Ville de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier la saison ! .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35 festivallier48@gmail.com

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English :

Juliette Magnevasoa is a singer-songwriter with a sensitive and deeply personal artistic vision. She draws on her personal history to create intimate, organic, and luminous music that explores themes of exile, roots, and the search for self.

Coline Rio has established herself as one of the most sensitive voices in the new wave of French music.

L’événement JULIETTE MAGNEVASOA & COLINE RIO Langogne a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT Langogne