Jump out, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Jump out Mardi 6 octobre, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T18:30:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T18:30:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00

JUMP OUT

Documentaire de de Nika Saravanja

Belgique-Italie-Croatie, 2023

VOST

85 min.

Ian et Pro sont deux meilleurs amis qui vivent à Nairobi. Ils ont tous les deux douze ans et ont des personnalités très différentes mais ils partagent un rêve commun : devenir de célèbres acrobates et parcourir le monde. Chaque jour, ils retrouvent Steve, leur héros et charismatique entraîneur qui occupe leurs après-midi et ouvre leurs perspectives de vie.

Voir la bande annonce

Projection proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« data »: {« author »: « Playtime Films », « cache_age »: 86400, « description »: « Ian is a 12-year-old engineer who lives with his brother Marcus and his grandma in one of the ghettos of Nairobi. With his best friend Promise, he dreams of traveling the world and becoming famous acrobats. Every day, they meet with Steve, their superhero and charismatic acrobatic trainer, who fills their afternoons and broadens their horizons.nnOne day, Steve announces that some of the children will be selected for an acrobatic performance tour in Europe during the summer. As the selection day approaches, Ian’s life becomes difficult, his self-esteem becomes shaky, and despite the support of his loving family, he faces many challenges. Will his dreams come true? », « type »: « video », « title »: « JUMP OUT by NIKA SARAVANJA – official trailer (TV) », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1881990237-9fa186167a620399ffabcc2c3c4ba85282ab64e0149de7d44aed560ce5646945-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/968737193 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/playtimefilms », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Documentaire proposé dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026