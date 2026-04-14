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Jumpers, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer

Jumpers, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer

Jumpers, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Cinéma de la Plage

Adresse : 34, rue de l'Aumesle, Hauteville-sur-Mer

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Jumpers Dimanche 26 avril, 14h45 Cinéma de la Plage Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T14:45:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:45:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

Cinéma de la Plage 34, rue de l’Aumesle, Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0209#showmovie?id=BJXJ4 »}]
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