Jumpers, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer

Jumpers Dimanche 26 avril, 14h45 Cinéma de la Plage Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:45:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:45:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

Cinéma de la Plage 34, rue de l’Aumesle, Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0209#showmovie?id=BJXJ4 »}]

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