JUNGLE Spectacle de danse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
JUNGLE Spectacle de danse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste samedi 26 septembre 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
JUNGLE Spectacle de danse
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Pour cette soirée, ouvrez les yeux et laissez-vous emporter par le duo de la compagnie Chao.S. Avec leur création Une Jungle, ces deux danseurs vous invitent à un voyage poétique et sensible, loin du quotidien, le temps d’un instant.
Tarif: 8/6€
Spectacle accueilli en partenariat avec le 23 à ANERES.
A l’issue de ce spectacle et pour fêter les 30 ans de la Maison du Savoir, un pot sera offert à l’issue de cette représentation
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Tonight, open your eyes and let yourself be swept away by the duo from the Chao.S. dance company. With their production *Une Jungle*, these two dancers invite you on a poetic and sensitive journey, far from everyday life, if only for a moment.
Price: 8/6?
This performance is presented in partnership with 23 %E0 ANERES.
Following the show, to celebrate the 30th anniversary of the Maison du Savoir, a reception will be held after the performance.
L’événement JUNGLE Spectacle de danse Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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