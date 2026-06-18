JUNGLE Spectacle de danse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste

JUNGLE Spectacle de danse

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Pour cette soirée, ouvrez les yeux et laissez-vous emporter par le duo de la compagnie Chao.S. Avec leur création Une Jungle, ces deux danseurs vous invitent à un voyage poétique et sensible, loin du quotidien, le temps d’un instant.

Tarif: 8/6€

Spectacle accueilli en partenariat avec le 23 à ANERES.

A l’issue de ce spectacle et pour fêter les 30 ans de la Maison du Savoir, un pot sera offert à l’issue de cette représentation

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Tonight, open your eyes and let yourself be swept away by the duo from the Chao.S. dance company. With their production *Une Jungle*, these two dancers invite you on a poetic and sensitive journey, far from everyday life, if only for a moment.

Price: 8/6?

This performance is presented in partnership with 23 %E0 ANERES.

Following the show, to celebrate the 30th anniversary of the Maison du Savoir, a reception will be held after the performance.

L’événement JUNGLE Spectacle de danse Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Neste-Barousse|CDT65