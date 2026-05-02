Junk World / Présentation de Laurent Loualoup, Le Cratère, Toulouse

Junk World / Présentation de Laurent Loualoup Samedi 2 mai, 23h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T23:30:00+02:00 – 2026-05-03T01:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T23:30:00+02:00 – 2026-05-03T01:30:00+02:00

Pour cette soirée de clôture, nous vous proposons une plongée dans le cinéma de genre japonais. Mais avant d’engager les hostilités, nous commencerons par un pôt de clôture et une restauration en partenariat Tchaco Deli. D’abord la projection d’un thriller avec Baka’s identity qui explore l’escroquerie sur internet que subit une jeunesse japonaise de plus en plus pauvre. Et ensuite, la science-fiction avec le film Junk World suite du glorieux Junk Head qui sont des pépites du cinéma d’animation en stop motion avec au rendez-vous des robots qui côtoient des monstres tentaculaires dans un monde post-apo.

Film : Junk World

Sam. 2/5 23:30 – Junk World

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/junk-world »}] [{« link »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/junk-world »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse