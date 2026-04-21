Junk World / Présentation de Laurent Loualoup, Le Cratère, Toulouse

Junk World / Présentation de Laurent Loualoup Samedi 2 mai, 23h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T23:30:00+02:00 – 2026-05-03T01:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T23:30:00+02:00 – 2026-05-03T01:30:00+02:00

Junk World / de Takahide Hori / 1h45 / Japon

Synopsis : Dans un futur lointain, une équipe d’humains, clones et cyborgs explore un empire robotique souterrain, mais tombe dans une embuscade de cyborgs rebelles. Un voyage dans le temps et les dimensions plus de mille ans avant JUNKHEAD.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/junk-world »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR9PZQ2#showsession?id=emsx001100017761&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse