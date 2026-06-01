jurassic shark terrain prairies de la mer Ouistreham

Ouistreham

jurassic shark

terrain prairies de la mer 1-5 avenue du colonel dawson Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

**Jurassic Shark** exposition de dinosaures et d’animaux marins grandeur nature, avec un spectaculaire T-Rex animatronique de 13 m. Aire de jeux pour enfants et restauration sur place.

Jurassic Shark est une exposition consacrée aux dinosaures et aux animaux marins. Les reproductions, grandeur nature et robotisées, vous plongent dans un univers fascinant.

Au cours de votre visite, vous pourrez découvrir des requins, des tortues, des dinosaures et bien d’autres espèces. Vous aurez également l’occasion d’admirer le plus redoutable des prédateurs un T-Rex de 13 mètres, entièrement animatronique.

Pour le plaisir des plus jeunes, une aire de jeux est mise à disposition avec un château gonflable et un espace de fouilles dans le sable.

Restauration sur place. .

terrain prairies de la mer 1-5 avenue du colonel dawson Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 25 42 03 48 florian.daugeron@outlook.fr

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English : jurassic shark

**Jurassic Shark**: life-size exhibition of dinosaurs and marine animals, with a spectacular 13-metre animatronic T-Rex. Children’s play area and on-site catering.

L’événement jurassic shark Ouistreham a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer