Justin Barthélémy Le Mans
samedi 17 octobre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Justin Barthélémy
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 21:00:00
fin : 2026-10-17 22:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Je me suis dit que j’allais écrire un spectacle intime, enfin intime, je reste habillé hein mais un truc personnel quoi.
Genre j’essaye de me connaître, d’apprendre sur moi, sur le monde, et puis après je vois la taille que fait l’univers je me dis mais attends, qu’est-ce qu’on s’emmerde à essayer de tout élucider là ?
C’est comme les rêves la nuit, genre notre cerveau fait des courts métrages, solo, comme ça ? Mr se prend pour Spielberg ?
En plus de ça je suis né à 10000 km de la France, et c’est donc avec toute cette absurdité que je suis censé trouver l’amour ? Que je dois accepter le regard des autres ? Que je… Saperlipopette, je suis nul en règle de 3.
Mais bref on avance dans un monde, qui évolue toutes les 8 minutes 42, et le tout avec zéro certitudes. Si ça c’est pas comique !
Alors, la seule option que j’ai trouvé pour traverser tous les méandres de ma vie, c’est tout simplement d’me marrer. Alors venez on fait ça ensemble. Ça nous fera les abdos.
PS: Chat GPT m’a juste aidé pour trouver le mot méandre . Il est fort c’t’enfoiré. .
37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69 comedielemans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
I figured I’d write an intimate show—well, intimate —I’ll still be fully clothed, of course, but something personal, you know.
L’événement Justin Barthélémy Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Visite flash La Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Visite flash les jardins de la Cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Escape game A la recherche des plans oubliés Thermes romains Le Mans 4 août 2026
- Escape game La Résistance a besoin de vous ! le long de l’escalier des Ponts-Neufs Le Mans 4 août 2026