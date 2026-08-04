Informations pratiques

Le Mans

Justin Barthélémy

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 21:00:00

fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Je me suis dit que j’allais écrire un spectacle intime, enfin intime, je reste habillé hein mais un truc personnel quoi.

Genre j’essaye de me connaître, d’apprendre sur moi, sur le monde, et puis après je vois la taille que fait l’univers je me dis mais attends, qu’est-ce qu’on s’emmerde à essayer de tout élucider là ?

C’est comme les rêves la nuit, genre notre cerveau fait des courts métrages, solo, comme ça ? Mr se prend pour Spielberg ?

En plus de ça je suis né à 10000 km de la France, et c’est donc avec toute cette absurdité que je suis censé trouver l’amour ? Que je dois accepter le regard des autres ? Que je… Saperlipopette, je suis nul en règle de 3.

Mais bref on avance dans un monde, qui évolue toutes les 8 minutes 42, et le tout avec zéro certitudes. Si ça c’est pas comique !

Alors, la seule option que j’ai trouvé pour traverser tous les méandres de ma vie, c’est tout simplement d’me marrer. Alors venez on fait ça ensemble. Ça nous fera les abdos.

PS: Chat GPT m’a juste aidé pour trouver le mot méandre . Il est fort c’t’enfoiré. .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69 comedielemans@gmail.com

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English :

I figured I’d write an intimate show—well, intimate —I’ll still be fully clothed, of course, but something personal, you know.

L’événement Justin Barthélémy Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72