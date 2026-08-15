JUST’N’FEST Saint-Just
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
JUST’N’FEST
151 Avenue Gabriel Péri Saint-Just Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
VIIème éditions du Just’N’Fest
Le 2 et 3 octobre 2026 à Saint-Just
Le Just’N’Fest est un festival indépendant qui depuis 2019 associe concerts, marché rock gratuit et actions de sensibilisation
Les 2 et 3 octobre, le Just’n’Fest réunira deux générations de metal à la salle René-Valette à Saint-Just, entre Montpellier et Nîmes.
Le vendredi sera consacré au hard rock et au heavy metal avec ADX, Highway, Gracefall et Bronca. Le samedi accueillera notamment Carcariass, KrashKarma et EIHWAR en tête d’affiche.
Révélé au grand public metal lors de son passage au Hellfest, EIHWAR mêle chants nordiques, percussions tribales et électro. Le groupe s’impose aujourd’hui parmi les formations les plus influentes de la nouvelle scène nordic folk internationale, aux côtés de Heilung, également signé chez Season of Mist.
Informations pratiques
Just’n’Fest 2026
Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2026
Salle René-Valette, Saint-Just .
151 Avenue Gabriel Péri Saint-Just 34400 Hérault Occitanie assowerock@gmail.com
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English : JUST’N’FEST
7th Annual Just’N’Fest
October 2 and 3, 2026, in Saint-Just
L’événement JUST’N’FEST Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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