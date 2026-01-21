Just’Rosé 2026 CS70001 Sanary-sur-Mer

Just’Rosé 2026

CS70001 1 Place de la République Sanary-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Réservez votre week-end du 8 au 10 mai 2026 pour 3 jours de soleil, de partage, de rosé, de sourires et de belles rencontres au cœur de Sanary !

Plusieurs domaines viticoles vous feront déguster leur cuvées de vins rosés sur le port et dans les ruelles.

.

CS70001 1 Place de la République Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 29 48 14 info@just-sanary.com

English : Just’Rosé 2026

Save the date for the weekend of 8 to 10 May 2026 for three days of sunshine, sharing, rosé wine, smiles and wonderful encounters in the heart of Sanary!

Several wine estates will be offering tastings of their rosé wines at the harbour and in the narrow streets.

