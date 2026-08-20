J’veux pas dormir, Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges, Pouzauges

Informations pratiques

J’veux pas dormir Mercredi 25 novembre, 17h00 Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T17:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T17:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00

Spectacle tout public dès 7 ans.

Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges Chemin des Bourrochelles, 85700 Pouzauges Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire

Jérôme Aubineau