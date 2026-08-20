AGENDA · Pouzauges
J’veux pas dormir, Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges, Pouzauges
mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges · Pouzauges
Informations pratiques
J’veux pas dormir Mercredi 25 novembre, 17h00 Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T17:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T17:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00
Spectacle tout public dès 7 ans.
Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges Chemin des Bourrochelles, 85700 Pouzauges Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire
Jérôme Aubineau
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