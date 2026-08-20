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J’veux pas dormir, Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges, Pouzauges

mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges · Pouzauges

J’veux pas dormir, Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges, Pouzauges

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges
Adresse
Chemin des Bourrochelles, 85700 Pouzauges
Ville
85700 Pouzauges
Département
Vendée

J’veux pas dormir Mercredi 25 novembre, 17h00 Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T17:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T17:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00

Spectacle tout public dès 7 ans.

Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges Chemin des Bourrochelles, 85700 Pouzauges Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire
Jérôme Aubineau

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