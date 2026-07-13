Les ateliers de la Mûroise La Mûroise Pouzauges
mercredi 26 août 2026 · La Mûroise · Pouzauges
Informations pratiques
Pouzauges
Les ateliers de la Mûroise
La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges Vendée
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Dans le cadre de la Mûroise et de son jardin caché, venez tout l’été à la rencontre des artisans et créateurs locaux qui vous partageront leur passion !
Le programme des ateliers
– Sculpture avec Dominique HÉRON à 14 h ;
– Relooking de meubles avec Christine HUJEUX à 10 h et à 14 h ;
Environ 3 h d’atelier pour chaque créneaux.
Sur inscription auprès de la mairie (service culture et citoyenneté) pour l’atelier et le créneau de votre choix. .
La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 52 65 02 07 culture.citoyennete@pouzauges.fr
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English :
As part of the M%FBroise festival and its hidden garden, come spend the whole %E9t%E9 %E0 meeting local artisans and creators who will share their passion with you!
L’événement Les ateliers de la Mûroise Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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