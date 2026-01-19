K-POP Forever ! Zénith de Lille Lille Mardi 22 décembre, 19h30 Pyant, sur réservation.

K-Pop Forever : le phénomène mondial débarque en live sur scène !

Vivez un show explosif célébrant la K-Pop avec les tops titres de Blackpink, BTS, Twice, Soda Pop, Golden et bien d’autres.

Entre performances 100 % live, chorégraphies spectaculaires et effets visuels époustouflants, K-Pop Forever vous plonge dans un univers immersif.

La K-Pop fait vibrer la planète — soyez au cœur de l’expérience !

Durée : 2h avec entracte

Site internet : [https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/tournee/k-pop-forever](https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/tournee/k-pop-forever)

Facebook : [https://www.facebook.com/indigoproductionsniort?locale=fr_FR](https://www.facebook.com/indigoproductionsniort?locale=fr_FR)

Instagram : [https://www.instagram.com/indigoproductionsofficiel/](https://www.instagram.com/indigoproductionsofficiel/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-22T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-22T21:30:00.000+01:00

info@haracom.fr 03.21.26.52.94 https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/k-pop-forever-3/144539 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/k-pop-forever-billet/idmanif/643555

Zénith de Lille 1 Boulevard des Cités Unies 59777 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire


