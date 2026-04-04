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K-POP SHADOW HUNTERS AUDITORIUM DU CASINO DES PALMIERS Hyeres

K-POP SHADOW HUNTERS AUDITORIUM DU CASINO DES PALMIERS Hyeres

K-POP SHADOW HUNTERS AUDITORIUM DU CASINO DES PALMIERS Hyeres samedi 12 décembre 2026.

Lieu : AUDITORIUM DU CASINO DES PALMIERS

Adresse : 1 avenue Ambroise Thomas

Ville : 83400 Hyeres

Département : 83

Début : 2026-12-12

Fin : 2026-12-12

Heure de début : 15:00

K-POP SHADOW HUNTERS Début : 2026-12-12 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUDITORIUM DU CASINO DES PALMIERS 1 avenue Ambroise Thomas 83400 Hyeres 83

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