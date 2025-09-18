Mutzig

K-Pop Shadow Hunters

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08 16:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Et si le cinéma prenait vie sous vos yeux ?

Et si les héros sortaient de l’écran… pour chanter, danser et combattre en vrai ?

La troupe K-Pop Shadow Hunters , cosplay et rôleplay, est une comédie musicale électrisante, inspirée de l’univers K-pop et des légendes modernes, où la scène devient un écran géant, et l’écran devient vivant. Sur scène, une troupe d’artistes incarne une bataille musicale entre deux groupes emblématiques les Huntrix, porteurs de lumière et les Saja Boys, figures de l’ombre. Des chanteurs en live, des danseurs explosifs et des comédiens incarnés vous plongent dans une aventure visuelle et sonore unique Les voix vibrent, les corps racontent l’histoire, les décors prennent vie grâce à une rétroprojection immersive, et chaque tableau est une scène de film… mais en vrai. Dans un monde où la lumière et l’ombre s’affrontent, une troupe d’artistes K-pop doit faire face à une force invisible qui se nourrit des peurs, des doutes et des silences. Leur seule arme ? La musique. L’unité. La lumière intérieure. Préparez-vous à un spectacle intense, visuel, moderne et immersif ! Et parce que la lumière est encore plus forte quand elle est partagée…

Venez chanter avec nous l’incroyable chanson “Briller”, venez dansez sur Soda Pop et repartez le cœur vibrant, les yeux pleins d’étoiles. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement K-Pop Shadow Hunters Mutzig a été mis à jour le 2026-04-25 par Le Dôme de Mutzig