Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou

théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Une petite demi-heure de lecture d’albums jeunesse sélectionnés en lien avec le spectacle Hippocampe. Un joli moment de douceur, pour petits et grands !

durée 30 min

entrée gratuite

nombre de places limité,

réservation conseillée

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .

théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

A quick half-hour of reading selected children’s picture books related to the Hippocampe show. A lovely, heartwarming moment for young and old alike!

L’événement Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE