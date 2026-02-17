Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
samedi 10 octobre 2026 · théâtre des Ursulines · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou
théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Une petite demi-heure de lecture d’albums jeunesse sélectionnés en lien avec le spectacle Hippocampe. Un joli moment de douceur, pour petits et grands !
durée 30 min
entrée gratuite
nombre de places limité,
réservation conseillée
Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.
T. 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .
théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A quick half-hour of reading selected children’s picture books related to the Hippocampe show. A lovely, heartwarming moment for young and old alike!
L’événement Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne)
- Stage tournage adultes Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne 17 août 2026
- Festival Quel Cirque ! DANS L’OMBRE DES OISEAUX Cie Kadavresky Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne 18 août 2026
- V and B Fest’, Château-Gontier-sur-Mayenne 20 août 2026
- ART TEA TIME Galerie Encre & Argile Château-Gontier-sur-Mayenne 20 août 2026
- Stage modelage adultes enfants- Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne 25 août 2026