Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
mercredi 18 novembre 2026 · Théâtre des Ursulines · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou
Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 17:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Une petite demi-heure de lecture d’albums jeunesse de Laurent Moreau, auteur et illustrateur, qui promet un joli moment de douceur, pour petits et grands.
durée 30 min
entrée gratuite
nombre de places limité,
réservation conseillée
Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.
T. 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .
Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
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English :
Just half an hour spent reading children’s picture books by Laurent Moreau, author and illustrator, promises a lovely, relaxing time for young and old alike.
L’événement Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
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