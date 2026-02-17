Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 17:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Une petite demi-heure de lecture d’albums jeunesse de Laurent Moreau, auteur et illustrateur, qui promet un joli moment de douceur, pour petits et grands.

durée 30 min

entrée gratuite

nombre de places limité,

réservation conseillée

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

Just half an hour spent reading children’s picture books by Laurent Moreau, author and illustrator, promises a lovely, relaxing time for young and old alike.

L’événement Kabanalire en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE