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Kabinet, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

Kabinet, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

Kabinet, Ateliers Frappaz, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Ateliers Frappaz

Adresse : 16 Rue Docteur Frappaz 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Kabinet Samedi 20 juin, 20h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T21:45:00+02:00
Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T21:45:00+02:00

Puisqu’on passe trois ans de notre vie aux toilettes, Moumoute a décidé d’y installer son cabinet pour mener des séances de psychanalyse collective. Un solo ciselé, puissant, drôle, généreux dans lequel une clowne inconsciente, nous embarque à l’intérieur de nous-même. Frigides-psychiques et Mères Denis bienvenu·e·s !

À partir de 12 ans

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Puisqu’on passe trois ans de notre vie aux toilettes, Moumoute a décidé d’y installer son cabinet pour mener des séances de psychanalyse collective.

© Michel Wiart

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