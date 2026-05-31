Kabinet, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

Kabinet Samedi 20 juin, 20h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T21:45:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T21:45:00+02:00

Puisqu’on passe trois ans de notre vie aux toilettes, Moumoute a décidé d’y installer son cabinet pour mener des séances de psychanalyse collective. Un solo ciselé, puissant, drôle, généreux dans lequel une clowne inconsciente, nous embarque à l’intérieur de nous-même. Frigides-psychiques et Mères Denis bienvenu·e·s !

À partir de 12 ans

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Puisqu’on passe trois ans de notre vie aux toilettes, Moumoute a décidé d’y installer son cabinet pour mener des séances de psychanalyse collective.

© Michel Wiart