Kabinet, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
Kabinet, Ateliers Frappaz, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Kabinet Samedi 20 juin, 20h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T21:45:00+02:00
Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T21:45:00+02:00
Puisqu’on passe trois ans de notre vie aux toilettes, Moumoute a décidé d’y installer son cabinet pour mener des séances de psychanalyse collective. Un solo ciselé, puissant, drôle, généreux dans lequel une clowne inconsciente, nous embarque à l’intérieur de nous-même. Frigides-psychiques et Mères Denis bienvenu·e·s !
À partir de 12 ans
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Puisqu’on passe trois ans de notre vie aux toilettes, Moumoute a décidé d’y installer son cabinet pour mener des séances de psychanalyse collective.
© Michel Wiart
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