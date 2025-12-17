Kafe Brezhoneg Pauline Kerscaven Salle l’Atelier Lesneven

Kafe Brezhoneg Pauline Kerscaven

Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 16:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Invité de la conférence en breton Pauline Kerscaven Studiañ an dour. L’étude des eaux et des rivières de Bretagne.

Ouvert à tous, confirmés ou apprenants. .

Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kafe Brezhoneg Pauline Kerscaven Lesneven a été mis à jour le 2025-12-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne