Kafe Brezhoneg Pauline Kerscaven Salle l’Atelier Lesneven mercredi 1 avril 2026.

Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère

Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01 16:30:00

2026-04-01

Invité de la conférence en breton Pauline Kerscaven Studiañ an dour. L’étude des eaux et des rivières de Bretagne.
Ouvert à tous, confirmés ou apprenants.   .

Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96 

