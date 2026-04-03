AGENDA · Plougoulm
Kafé Réno Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Ty Koulm · Plougoulm
Informations pratiques
Plougoulm
Kafé Réno
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Conférence animée par le CAUE et organisée par le service habitat d’Haut-Léon Communauté. Permanence du CAUE à la médiathèque durant l’après-midi. .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
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English :
L’événement Kafé Réno Plougoulm a été mis à jour le 2026-08-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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