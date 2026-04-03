Kafé Réno Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Informations pratiques

Plougoulm

Kafé Réno

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Conférence animée par le CAUE et organisée par le service habitat d’Haut-Léon Communauté. Permanence du CAUE à la médiathèque durant l’après-midi. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

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English :

L’événement Kafé Réno Plougoulm a été mis à jour le 2026-08-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX