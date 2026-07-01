KALL vous propose un concert guitare/voix dans un Manoir, Manoir de Sexey, Sexey-aux-Forges

Informations pratiques

KALL vous propose un concert guitare/voix dans un Manoir 19 et 20 septembre Manoir de Sexey Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

KALL vous propose un concert guitare et voix de variétés françaises et internationales qui vous accompagnera pour danser et chanter tout au long de l’après-midi.

Vous pourrez aussi, tout en écoutant le concert, déguster gratuitement des produits locaux : charcuterie de la ferme des Gimeys, Vin du toulois et bière de Neuves-Maisons

Manoir de Sexey 10 Rue du Château 54550 Sexey-aux-Forges Sexey-aux-Forges 54550 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33(0)6.03.63.23.57 C’est un manoir du XIVème siècle, réhabilité conformément à son époque et qui laisse entrevoir, sur les façades extérieures et les murs intérieurs, son évolution au cours des siècles.

Le rez-de-chaussée et le 1er étage ont été réhabilités et sont meublés, le 2ème étage est d’origine.

Sont inscrits au titre des monuments historiques, le porche d’entrée, les façades et les toitures, y compris la sculpture dite « Grigne-Dents » encastrée dans la façade Nord Est, l’escalier à vis et la grande salle du 2ème étage avec un plafond à la française et une cheminée monumentale.

KALL vous propose un concert guitare et voix de variétés françaises et internationales qui vous accompagnera pour danser et chanter tout au long de l’après-midi.

Christine Soligot