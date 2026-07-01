Visite libre et commentée du Manoir de Sexey aux Forges, Manoir de Sexey, Sexey-aux-Forges

Informations pratiques

Visite libre et commentée du Manoir de Sexey aux Forges 19 et 20 septembre Manoir de Sexey Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

C’est un manoir du XIVème siècle, réhabilité conformément à son époque et qui laisse entrevoir, sur les façades extérieures et les murs intérieurs, son évolution au cours des siècles.

Les jardins ont, eux aussi, été remaniés pour laisser place sur la face Nord du bâtiment à un jardin dit « à la française » dans lequel les déambulations sont de mise !

A cette occasion, une dégustation de produits locaux (charcuterie de la ferme des Gimeys, vin du Toulois et bière de Neuves-Maisons) vous sera offerte.

Manoir de Sexey 10 Rue du Château 54550 Sexey-aux-Forges Sexey-aux-Forges 54550 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33(0)6.03.63.23.57 C’est un manoir du XIVème siècle, réhabilité conformément à son époque et qui laisse entrevoir, sur les façades extérieures et les murs intérieurs, son évolution au cours des siècles.

Le rez-de-chaussée et le 1er étage ont été réhabilités et sont meublés, le 2ème étage est d’origine.

Sont inscrits au titre des monuments historiques, le porche d’entrée, les façades et les toitures, y compris la sculpture dite « Grigne-Dents » encastrée dans la façade Nord Est, l’escalier à vis et la grande salle du 2ème étage avec un plafond à la française et une cheminée monumentale.

C’est un manoir du XIVème siècle, réhabilité conformément à son époque et qui laisse entrevoir, sur les façades extérieures et les murs intérieurs, son évolution au cours des siècles.

©Christine PICARD