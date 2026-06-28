Ouessant

Kalon Eusa Phares de Nuit

Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-25

Avec montée au balcon du Phare du Stiff!

L’allumage des phares d’Ouessant marque l’entrée dans la nuit insulaire….

Dès le crépuscule de 17h à 22h45 selon les saisons -, plus de quinze phares, bouées et balises scintillent sur toute la mer d’Iroise. Nous allons les observer depuis la terre, un par un, les identifier et connaitre les secrets de leurs éclats. Un feu d’artifice embrase l’horizon des rouges et des blancs, à éclats, à occultations, isophases, à secteurs ou scintillants frénétiquement. Une animation pratique qui permet de mieux appréhender le langage des phares et de nous intéresser à la vie de leurs gardiens.

Nous clôturons cette conférence nocturne par la montée au balcon du phare du Stiff, comme en 1699, lorsque les gardiens du feu guettaient l’entrée de La Manche… émotions garanties !

Conférence nocturne appréciée dès l’âge de 15 ans.

Réservation également possible à l’Office de Tourisme. .

Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 07 06 29 02

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English :

L’événement Kalon Eusa Phares de Nuit Ouessant a été mis à jour le 2026-06-26 par OT OUESSANT