Saint-Loup-sur-Semouse

Kamishibaï théâtre d’images japonais

Médiathèque Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 11:00:00

fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Dans le cadre du Festival de l’expression culturelle, la médiathèque de Saint-Loup-sur-Semouse vous invite à découvrir le Kamishibaï, un théâtre d’images d’origine japonaise qui émerveille petits et grands à travers de belles histoires contées.

Une animation gratuite pour initier les enfants à l’univers des récits et de l’imaginaire ! .

Médiathèque Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Kamishibaï théâtre d’images japonais

L’événement Kamishibaï théâtre d’images japonais Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)