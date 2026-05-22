Kamishibaï théâtre d’images japonais Saint-Loup-sur-Semouse
Kamishibaï théâtre d’images japonais Saint-Loup-sur-Semouse mercredi 10 juin 2026.
Saint-Loup-sur-Semouse
Kamishibaï théâtre d’images japonais
Médiathèque Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 11:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Dans le cadre du Festival de l’expression culturelle, la médiathèque de Saint-Loup-sur-Semouse vous invite à découvrir le Kamishibaï, un théâtre d’images d’origine japonaise qui émerveille petits et grands à travers de belles histoires contées.
Une animation gratuite pour initier les enfants à l’univers des récits et de l’imaginaire ! .
Médiathèque Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Kamishibaï théâtre d’images japonais
L’événement Kamishibaï théâtre d’images japonais Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)