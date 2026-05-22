Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kamishibaï théâtre d’images japonais Saint-Loup-sur-Semouse

Kamishibaï théâtre d’images japonais Saint-Loup-sur-Semouse mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 70800 Saint-Loup-sur-Semouse

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Loup-sur-Semouse

Kamishibaï théâtre d’images japonais

Médiathèque Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 11:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Dans le cadre du Festival de l’expression culturelle, la médiathèque de Saint-Loup-sur-Semouse vous invite à découvrir le Kamishibaï, un théâtre d’images d’origine japonaise qui émerveille petits et grands à travers de belles histoires contées.
Une animation gratuite pour initier les enfants à l’univers des récits et de l’imaginaire !   .

Médiathèque Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Kamishibaï théâtre d’images japonais

L’événement Kamishibaï théâtre d’images japonais Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône)