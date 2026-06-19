Kantalasai (chants) avec Arroka suivi des Mutxikoak (danses) avec Amalabak eta Seme Place Sainte-Eugénie Biarritz
Kantalasai (chants) avec Arroka suivi des Mutxikoak (danses) avec Amalabak eta Seme Place Sainte-Eugénie Biarritz dimanche 5 juillet 2026.
Biarritz
Kantalasai (chants) avec Arroka suivi des Mutxikoak (danses) avec Amalabak eta Seme
Place Sainte-Eugénie Kiosque Sainte Eugénie Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05 13:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez chanter et danser avec Arroka ( à 10h30) et Amalabak eta Seme (à 11h30) .
Place Sainte-Eugénie Kiosque Sainte Eugénie Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Kantalasai (chants) avec Arroka suivi des Mutxikoak (danses) avec Amalabak eta Seme
L’événement Kantalasai (chants) avec Arroka suivi des Mutxikoak (danses) avec Amalabak eta Seme Biarritz a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Biarritz
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