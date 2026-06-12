Visite guidée hors des murs par le musée historique Arcangues, un joyau du Pays Basque Rue Broquedis Biarritz
Visite guidée hors des murs par le musée historique Arcangues, un joyau du Pays Basque Rue Broquedis Biarritz samedi 20 juin 2026.
Biarritz
Visite guidée hors des murs par le musée historique Arcangues, un joyau du Pays Basque
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Arcangues, un joyau du Pays Basque par la guide-conférencière Isabelle de Marichalar
Dans le cadre de son programme Hors les murs , le Musée historique de Biarritz vous propose une visite au cœur du village plein de charme d’Arcangues. Entre fronton majestueux, maisons finement dessinées et paysage verdoyant, le bourg dévoile toute sa richesse patrimoniale où chaque détail architectural témoigne d’un style urbanistique affirmé.
Cette balade culturelle met en lumière un ensemble haut en couleurs, profondément ancré dans la culture basque et son identité.
À deux pas de Biarritz, on savoure à Arcangues une atmosphère agréable et détendue, où traditions et architecture dialoguent avec une subtile harmonie. .
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28
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English : Visite guidée hors des murs par le musée historique Arcangues, un joyau du Pays Basque
L’événement Visite guidée hors des murs par le musée historique Arcangues, un joyau du Pays Basque Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz
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