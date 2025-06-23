Panayotis Pascot Entre les deux Gare du Midi Biarritz

Panayotis Pascot Entre les deux

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

A l’âge de 17 ans, Panayotis PASCOT est chroniqueur dans l’émission Le Petit Journal de Yann BARTHÈS chez Canal+ puis dans Quotidien sur TMC. En 2019, il se lance sur les planches dans un seul en scène intitulé Presque mis en scène par FARY, qu’il a joué devant plus de 100 000 spectateurs et disponible sur Netflix. Il clôture la tournée en 2022 avec deux Olympia et trois Opéra Garnier complets… ll revient avec son deuxième spectacle, qui tournera partout en France et voilà ce qu’il en dit “Récemment, j’ai compris la recherche permanente de sens qui incombe aux adultes (je crois que, bizarrement, j’en suis un depuis peu). L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens? ” Panayotis PASCOT .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

