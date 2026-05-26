Prohibido Biarritz Jazz Club The Grasslers Prohibido Biarritz vendredi 12 juin 2026.
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-06-12 19:30:00
Une soirée Country Bluegrass Steampunk explosive au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Venez vivre une parenthèse musicale folle, énergique et irrésistible avec The Grasslers, ce groupe de 5 musiciens déjantés qui revisite les grands tubes pop-rock à la sauce bluegrass avec un univers steampunk complètement assumé.
Entre bluegrass traditionnel, énergie rock et country, leur musique fait vibrer par sa virtuosité, son groove festif et sa folie. Avec The Grasslers, place à une ambiance vivante, généreuse et débridée. Idéale pour danser, sourire et voyager dans un univers unique !
The Grasslers, Johnny West Chant , guitare
Groovy Jane , Chant & contrebasse
El Padre Mandoline & chœurs
Billy Steel Banjo
Jesse Gordon Fiddle & chœurs
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club The Grasslers Biarritz a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Biarritz
