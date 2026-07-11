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AGENDA · Barcus

Kantaldi Barcus

vendredi 2 octobre 2026 · Barcus

Kantaldi Barcus

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Adresse
Église
Ville
64130 Barcus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Barcus

Kantaldi

Église Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Le rassemblement Barcus/Menditte Xiberoa organise un kantaldi à Barcus.
Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur.   .

Église Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Kantaldi

L’événement Kantaldi Barcus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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