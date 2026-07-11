Informations pratiques

Barcus

Kantaldi

Église Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Le rassemblement Barcus/Menditte Xiberoa organise un kantaldi à Barcus.

Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .

Église Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Kantaldi

L’événement Kantaldi Barcus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque