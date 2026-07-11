AGENDA · Barcus
Kantaldi Barcus
vendredi 2 octobre 2026 · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Kantaldi
Église Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Le rassemblement Barcus/Menditte Xiberoa organise un kantaldi à Barcus.
Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .
Église Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kantaldi
L’événement Kantaldi Barcus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Barcus (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier couture Barcus 15 juillet 2026
- Stretching postural Maison pour tous Barcus 15 juillet 2026
- Atelier feng shui Maison pour tous Barcus 15 juillet 2026
- Atelier couture Barcus 15 juillet 2026
- Stretching postural Maison pour tous Barcus 16 juillet 2026