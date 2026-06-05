Hasparren

Kantaldi

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Depuis 2025, le collectif Ehundu réunit des chanteuses et chanteurs amateurs venus de tout Iparralde autour d’une recherche polyphonique à partir de chants basques, avec l’envie de créer un terreau fertile pour la rencontre et le partage vocal.

Dans le cadre du dispositif Grandir avec la culture, Julen Achiary, Bixente Etchegaray et des membres du collectif Ehundu ont travaillé aux côtés d’une classe de 5ème du collège Errobi de Cambo, autour de la polyphonie et du chant collectif. Pour clôturer ce projet, les élèves et le collectif vous donnent rendez-vous pour une restitution publique, qui marquera également la première sortie du collectif Ehundu. .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Kantaldi

L’événement Kantaldi Hasparren a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque