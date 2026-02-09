Karaoké dansant Sallé Pré Bourru Naves
Karaoké dansant Sallé Pré Bourru Naves samedi 28 mars 2026.
Karaoké dansant
Sallé Pré Bourru Rue du Pré Bourru Naves Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée Karaoké Dansante à Naves Venez chanter et danser avec nous !
Rendez-vous le 28 mars 2026 pour une soirée pleine de bonne humeur organisée par notre association d’aérogym de Naves !
Entrée gratuite On vous a préparé tout ce qu’il faut pour passer un super moment
Ambiance assurée avec Angel’S Karaoké
Bière & boissons
Planches apéritives (réservation oblligatoire
Grignotages sucrés & salés
Que vous aimiez chanter, danser ou simplement passer un bon moment, cette soirée est ouverte à tous, même à ceux qui préfèrent juste profiter de l’ambiance !
Votre mission ? Partagez un max l’événement et invitez vos proches ! .
Sallé Pré Bourru Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 29 65 64 aerogym.naves@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké dansant
L’événement Karaoké dansant Naves a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze