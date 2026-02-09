Karaoké dansant Sallé Pré Bourru Naves

Karaoké dansant

Sallé Pré Bourru Rue du Pré Bourru Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée Karaoké Dansante à Naves Venez chanter et danser avec nous !

Rendez-vous le 28 mars 2026 pour une soirée pleine de bonne humeur organisée par notre association d’aérogym de Naves !

Entrée gratuite On vous a préparé tout ce qu’il faut pour passer un super moment

Ambiance assurée avec Angel’S Karaoké

Bière & boissons

Planches apéritives (réservation oblligatoire

Grignotages sucrés & salés

Que vous aimiez chanter, danser ou simplement passer un bon moment, cette soirée est ouverte à tous, même à ceux qui préfèrent juste profiter de l’ambiance !

Votre mission ? Partagez un max l’événement et invitez vos proches ! .

Sallé Pré Bourru Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 29 65 64 aerogym.naves@gmail.com

