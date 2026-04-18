Beaubec-la-Rosière

Karaoké déguisé aux Racines du Goût

Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez participer à un karaoké déguisé organisé par Steph Sono aux Racines du Goût ! .

Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 03 99 98

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English : Karaoké déguisé aux Racines du Goût

L’événement Karaoké déguisé aux Racines du Goût Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray