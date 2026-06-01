Le Plessis-Belleville

Karaoké

4 Avenue de la Gare Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Soirée Karaoké au Beer’s Corner

Jeudi 18 juin

20h30

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville

Soirée Karaoké au Beer’s Corner

Jeudi 18 juin

20h30

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville .

4 Avenue de la Gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

Karaoke Night at Beer’s Corner

Thursday, June 18

8:30 p.m.

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville

L’événement Karaoké Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois