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Karaoké Le Plessis-Belleville

Karaoké Le Plessis-Belleville jeudi 18 juin 2026.

Adresse : 4 Avenue de la Gare

Ville : 60330 Le Plessis-Belleville

Département : Oise

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Le Plessis-Belleville

Karaoké

4 Avenue de la Gare Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Soirée Karaoké au Beer’s Corner

Jeudi 18 juin
20h30

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville
Soirée Karaoké au Beer’s Corner

Jeudi 18 juin
20h30

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville   .

4 Avenue de la Gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France  

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English :

Karaoke Night at Beer’s Corner

Thursday, June 18
8:30 p.m.

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville

L’événement Karaoké Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois

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