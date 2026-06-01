Karaoké Le Plessis-Belleville
Karaoké Le Plessis-Belleville jeudi 18 juin 2026.
Le Plessis-Belleville
Karaoké
4 Avenue de la Gare Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Soirée Karaoké au Beer’s Corner
Jeudi 18 juin
20h30
https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville
Soirée Karaoké au Beer’s Corner
Jeudi 18 juin
20h30
https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville .
4 Avenue de la Gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France
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English :
Karaoke Night at Beer’s Corner
Thursday, June 18
8:30 p.m.
https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville
L’événement Karaoké Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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