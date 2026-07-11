KariGuri Bidart en rêve Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Bidart

KariGuri Bidart en rêve

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-07 11:00:00

fin : 2027-02-07 12:00:00

Date(s) :

2027-02-07

KariGuri

Cie Giramagic- (Barcelone)

Familial dès 4 ans

Durée 1h

KariGuri est une poésie visuelle en mouvement, un moment hors du temps pour respirer et contempler la magie. Un escargot traîne patiemment le début du monde. Le monde des rêves. Un voyage en spirale ! Deux personnes, printemps et automne, jeunesse et vieillesse, lenteur et vitesse, terre et ciel. Un spectacle suggestif et participatif qui provoque l’imagination et la surprise du public ! Magie, marionnettes, masques, clown et théâtre physique unis dans un paysage sonore, visuel et sans texte ! Un travail artisanal créé à partir de matériaux bios et recyclés. .

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr

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English : KariGuri Bidart en rêve

L’événement KariGuri Bidart en rêve Bidart a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bidart